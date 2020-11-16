2020/11/16 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استقبل رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم للاهور الشيخ جنكي: العلاقة بين بغداد وحكومة الاقليم علاقة الحق والواجب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم للاهور الشيخ جنكي: العلاقة بين بغداد وحكومة الاقليم علاقة الحق والواجب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).