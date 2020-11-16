الصحة النيابية تمهل البيئة 72 ساعة للتحقيق في تلوث سماء بغداد

2020/11/16 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} امهلت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، وزارة الصحة والبيئة 72 ساعة للتحقيق في الغازات المنبعثة ليلاً في سماء العاصمة بغداد.

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