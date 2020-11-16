2020/11/16 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفز سهم "موديرنا" بنحو 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد إعلان الشركة أن لقاحها المحتمل لفيروس كورونا أظهر فاعلية بأكثر من 94 بالمائة.

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