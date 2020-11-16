42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/11/16 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقیة، الیوم الاثنین، تسجيل 42 حالة وفاة و2390 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19).وذكرت الوزارة في بیان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحصیلة الإجمالیة للمصابین بالوباء في عموم العراق بما في ذلك …

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