المالية النيابية: الاعتماد على الاقتراض امر مرفوض

2020/11/16 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

عبرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن رفضها في الاعتماد على الاقتراض بشأن حل الازمة المالية في البلاد.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب لن يمرر قانون جديد للاقتراض خلال المرحلة المقبلة وتمرير القانون الحالي حصل بسبب عدم تسليم الرواتب”، لافتا الى ان “الاعتماد على الاقتراض في حل الازمة المالية امر مرفوض ولن يسمح به داخل مجلس النواب”.

واضاف ان “هنالك بعض الغموض في تسليم الرواتب من قبل الحكومة رغم تشريع قانون الاقتراض”، مبينا ان “الحكومة ملزمة بايجاد حلول منطقية للازمة الراهنة والابتعاد عن الاقتراض”.

واكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، اليوم الاثنين، ان الورقة البيضاء التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاصلاح الوضع الاداري والمالي في البلاد بطيئة، محذرا من انفجار شعبي بسبب السياسة المالية الحالية للحكومة.

واتهمت لجنة المالية النيابية، الاربعاء الماضي، الحكومة الاتحادية بالتعمد في تاخير صرف رواتب الموظفين.



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