2020/11/16 | 18:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاة المستشار سعد بشير اسكندر من حادث مروع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/16 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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