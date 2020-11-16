2020/11/16 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو مجلس النواب عائشة المساري، اليوم الاثنين، رفضها وعدم توقيعها على محاولات تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشددة على اننا بأمس الحاجة الى الاستقرار السياسي لتحقيق مطالب التظاهرات الحرة وابرزها الانتخابات النزيهة.

وقالت المساري في تغريدة على تويتر، “من موقعنا في مجلس النواب وممثلين عن الشعب العراقي بشكل عام واهلي في العاصمة بغداد والمحافظات المحررة، نؤكد تضامننا مع كل الجهود الرامية الى رأب الصدع ووحدة الكلمة والموقف”.

واضافت المساري، ان “هذا ما كانت عليه مواقفنا منذ البدء والتي تمثلت برفضنا وعدم التوقيع على محاولات تغيير رئيس البرلمان، والتي جاءت من وجهة نظري وقناعة شخصية”.

واكدت اننا “بأمس الحاجة الى الاستقرار السياسي لظروف البلد القاسية والتي اشتدت قساوتها على المواطن بسبب الوضع المالي والمعاشي والامني وسعيا لتحقيق مطالب التظاهرات الحرة وابرزها الانتخابات النزيهة ووضع الازمات على سكة الحلول لانقاذ الوطن والمواطن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائبة المساري تؤكد.. رفضنا ولم نوقع على محاولات تغيير رئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائبة المساري تؤكد.. رفضنا ولم نوقع على محاولات تغيير رئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).