مساعدات طبية من مؤسسة مام لطلبة جامعة السليمانية

2020/11/16 | 18:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مؤسسة مام الانسانية اليوم الاثنين 16/11/2020 العديد من المساعدات للوقاية من فايروس كورونا لجامعة السليمانية، تضمنت (كمامات، معقمات، اجهزة قياس حرارة الجسم والاوكسجين والبسة خاصة لفرق الجامعة).

وشكر معاون رئيس جامعة السليمانية لشؤون الطلبة الدكتور بيشرو حمه جان خلال مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات برئاسة الجامعة، مؤسسة مام الانسانية على مساعداتها الطبية، معلنا في الوقت نفسه، ان لجامعة السليمانية عدد كبير من الطلبة يقيم القسم الاكبر منهم في الاقسام الداخلية وان الطلبة بحاجة الى ماسة الى المستلزمات الوقائية والصحية، فضلا عن حاجة الاقسام الداخلية الى التعقيم بسبب عدم تجديد عقود شركات التنظيم والترميم، الا انه اليوم تم تامين العديد من المستلزمات الطبية من قبل مؤسسة مام الانسانية تضمنت (كمامات، معقمات، اجهزة قياس حرارة الجسم والاوكسجين والبسة خاصة لفرق الجامعة).

من جانبه، قال رئيس مؤسسة مام الانسانية فلاح صلاح خلال المؤتمر، ان المؤسسة دائما في خدمة التعليم والعلم، وفي هذا الظرف الاقتصادي الصعب تجد انه من واجبها تقديم مساعدات للطلبة والجامعة، مشيرا الى ان المؤسسة ستستمر في مساعداتها للطلبة في المستقبل.

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