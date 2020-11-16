تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث ويونامي بشأن الانتخابات المقبلة

2020/11/16 | 18:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عقدت الرئاسات الثلاث، الاثنين، اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، لمناقشة اجراءات العملية الانتخابية المزمع اقامتها في حزيران عام 2021.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم، (16 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه "حرصا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وإجرائها في العام المقبل، عقد اليوم في قصر بغداد، اجتماع للرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت".

وتناول الاجتماع، "المفاصل المهمة في العملية الانتخابية بغية توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبقة من قبل المفوضية والجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة التحديات التي تواجهها".

واكد الاجتماع "على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصرا في الانتخابات القادمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون لضمان تصويت النازحين والمهجرين والعراقيين المتواجدين في الخارج بايومتريا".

وشدد على "وجوب التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص برمجيات الانتخابات بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة"، مؤكدا على "أهمية التنسيق والدعم من فريق الأمم المتحدة مع المفوضية وتأمين مراقبة فاعلة وفقا للمعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات، وإطلاق حملة إعلامية وطنية تساعد في إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وتحفزه على المشاركة في الانتخابات".

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