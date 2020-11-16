الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً مع تطورات لقاح

2020/11/16 | 19:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية وتطورات بشأن لقاح كورونا.

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