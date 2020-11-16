التغيير: ديون الإقليم ذهبت لجيوب أحزاب السلطة ولم يستفد منها المواطن الكردي

2020/11/16 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..

أكد عضو حركة التغيير جولي أسعد ،الاثنين، أن الديون التي بذمة الإقليم تتحملها أحزاب السلطة التي أوصلت الإقليم للانهيار الاقتصادي.

وقال أسعد لـ /المعلومة/ إن “حكومة الإقليم تتحدث عن ديون تقدر بحوالي 28 مليار دولار، ولانعرف أين ذهبت هذه الأموال وكيف صرف والمواطن يطلب رواتب 5 أشهر، فيما تم توزيع الرواتب وفقا لنظام الاستقطاع لأكثر من عامين”.

وأضاف أن “الديون التي على الإقليم ذهبت لجيوب أحزاب السلطة الحاكمة، ولم يستفاد منها المواطن الكردي إطلاقاً، والذي يعيش أوضاع اقتصادية صعبة للغاية”.

وأشار إلى أن “الحكومة لم تقدم أوراقا ووثائق تكشف عن الأموال التي استدانتها، لآنه لاتوجد مؤسسات رقابية قادرة على محاسبة الفاسدين في الإقليم”.



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