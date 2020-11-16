وزير الخارجية والسفير الأميركي يبحثان مخرجات الحوار الاستراتيجي

2020/11/16 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر العلاقات الثنائيّة وآليات التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيّة التقى السفير الأميركي في العراق لبحث العلاقات الثنائيّة وكيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والسُبُل العمليّة لتطبيقها".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا أيضا آليات تقديم الدعم إلى العراق في مختلف المجالات".

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