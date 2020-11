رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل وزير الشباب درجال ويؤكد على ضرورة دعم المواهب الشبابية وتطوير المُنشآت الرياضية

2020/11/16 | 19:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الإعلام والإتصال الحكومي استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين 16-11-2020، في قصر بغداد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطوير المُنشآت الرياضية وتعزيز سُمعة البلد، ودعم الطاقات والمواهب الشبابية وتوفير كافة المُستلزمات، عبر تطوير المُنشآت الرياضية، وتوفير الفرص المُناسبة للشباب المُبدعين وتطوير امكانياتهم، من أجلِ الارتقاء بالواقع الرياضي، وتعزيز

