إيران.. إصابات بانفجار في محطة وقود وسط طهران

2020/11/16 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون الإيراني، الإثنين، وقوع إصابات بين مواطنين إثر انفجار في محطة وقود في العاصمة طهران.

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