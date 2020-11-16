2020/11/16 | 19:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي بأتلاف ادويه بشرية متنوعة تم حجزها في صالات المطار مخالفه للضوابط والتعليمات

وبينت الهيئة خلال بيان تلقته 7sky، انه تم اتلاف مواد غش تجاري وحسب محاضر اتلاف اصولية وبحضور الدوائر الساندة مديرية كمرك مطار بغداد / شرطة الكمارك/ وزارة الصحة كيماديا/ وبأشراف قسم البحث والتحري مديرية منفذ مطار بغداد الدولي.

وفي منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى اعيدت ارسالية عجلة محملة بأواني بلاستيكية إلى الجانب الإيراني وذلك لمخالفتها ضوابط وتعليمات الاستيراد.

تم تشكيل لجنة لإعادة الارسالية من الجهات المختصة وفق محضر اصولي َاعضاوها مديرية المنفذ الحدودي /هيأة المنافذ الحدودية والكمرك المدني وشرطة الكمارك والاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية: إتلاف أدوية بشرية وإعادة ارسالية أواني بلاستيكية في منفذي مطار بغداد الدولي والمنذرية 7 SKY TV.

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