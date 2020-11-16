“داو جونز” يرتفع 320 نقطة بالمستهل مع آمال لقاح كورونا

2020/11/16 | 19:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الإثنين، ليصعد “داو جونز” بأكثر من 320 نقطة، بدعم تطورات إيجابية جديدة بشن لقاح كورونا.

تلقت الأسهم الأمريكية الدعم بعدما أعلنت شركة “موديرنا” أن البيانات الأولية أظهرت أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا فعّال بنسبة 94.5 بالمائة.

ويأمل المستثمرون في أن تؤدي لقاحات كورونا إلى تعزيز التعافي الاقتصادي خاصة بعد إعلان “فايزر” أيضاً في الأسبوع الماضي أن فعالية لقاحها تتجاوز 90 بالمائة.

في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا متأثرة بالأنباء الإيجابية بشأن كورونا، لأنها مستفيدة بشكل أكبر من إجراءات التباعد الاجتماعي التي يفرضها الوباء.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع “داو جونز” الصناعي بنحو 1.1 بالمائة، ليسجل 29807.2 نقطة، رابحاً 327 نقطة.

كما صعد “ستاندرد آند بورز” بنسبة 0.6 بالمائة، ليصل إلى 3607.6 نقطة، وتراجع “ناسداك” التكنولوجي بنسبة 0.1 بالمائة على مستوى 11819.4 نقطة.

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