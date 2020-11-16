إتلاف أدوية بشرية وإعادة ارسالية أواني بلاستيكية في منفذين

2020/11/16 | 19:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي بأتلاف ادويه بشرية متنوعة تم حجزها في صالات المطار مخالفه للضوابط والتعليمات وكذلك تم اتلاف مواد غش تجاري وحسب محاضر اتلاف اصولية وبحضور الدوائر الساندة مديرية كمرك مطار بغداد / شرطة الكمارك/ وزارة الصحة كيماديا/ وبأشراف قسم البحث والتحري مديرية منفذ مطار بغداد الدولي.

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