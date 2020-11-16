اكبر قارات العالم بمفترق الطرق بسبب

2020/11/16 | 19:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت دول في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، اليوم الاثنين، أعدادا قياسية جديدة للمصابين بفيروس كورونا.

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