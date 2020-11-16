2020/11/16 | 19:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص اكثر من 2500 قطعة لذوي الشهداء وموظفي السجن المركزي في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص اكثر من 2500 قطعة لذوي الشهداء وموظفي السجن المركزي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).