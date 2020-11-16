إتلاف أدوية بشرية وإعادة ارسالية أواني بلاستيكية في مطار بغداد والمنذرية

2020/11/16 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إتلاف أدوية بشرية وإعادة ارسالية أواني بلاستيكية في منفذي مطار بغداد الدولي والمنذرية.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ مطار بغداد الدولي، قامت بأتلاف ادويه بشرية متنوعة تم حجزها في صالات المطار مخالفه للضوابط والتعليمات، وكذلك تم اتلاف مواد غش تجاري وحسب محاضر اتلاف اصولية وبحضور الدوائر الساندة مديرية كمرك مطار بغداد / شرطة الكمارك/ وزارة الصحة كيماديا/ وبأشراف قسم البحث والتحري مديرية منفذ مطار بغداد الدولي”.

واضاف البيان، “في منفذ المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى، اعيدت ارسالية عجلة محملة بأواني بلاستيكية إلى الجانب الإيراني وذلك لمخالفتها ضوابط وتعليمات الاستيراد”.

واكدت الهياة انه “تم تشكيل لجنة لإعادة الارسالية من الجهات المختصة وفق محضر اصولي َاعضاوها مديرية المنفذ الحدودي /هيأة المنافذ الحدودية والكمرك المدني وشرطة الكمارك والاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني”.

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