سائرون يبين موقفه من اقالة الحلبوسي

2020/11/16 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين تحالف سائرون، الاثنين، موقفه من التحرك السياسي لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال عضو التحالف النائب جواد الموسوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اقالة الحلبوسي امر يخص المكون السني وموقف سائرون ثابت من هذا”، لافتا الى انه “لم يتم لمس اي توافق داخل المكون السني لاقالة الحلبوسي”.

واضاف ان “الوقت الراهن غير مناسب لاجراء تغيرات في الرئاسات الثلاث”، مبينا ان “اي تغيير سينعكس على الرئاسات الاخرى ويجب ان لا يكون بمعزل عنها”.

وحددت كتلة المشروع العربي، الاحد الماضي، ثلاثة ايام للانتهاء من الوصول الى العدد القانوني بجمع 110 تواقيع لإقالة الحلبوسي قبل موعد الجلسة المقبلة للبرلمان.

وكانت كتلة المشروع العربي اعلنت، السبت الماضي، عن سعيها ادراج طلب اقالة الحلبوسي بجلسة البرلمان المقبلة بعد وصول عدد النواب الموقعين على اقالته 100 توقيع.انتهى25ت

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