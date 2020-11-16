كورونا يصيب نائب في كتلة صادقون

2020/11/16 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن كتلة صادقون نعيم

العبودي، الاثنين، عن اصابته بفيروس

كورونا.





وقال العبودي في تدوينة، له اليوم (16

تشرين الثاني 2020)، انه "بحمد الله تعالى

تمّ تشخيص إصابتي بفايروس الكورونا،

أشعر أني بخ

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