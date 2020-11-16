السليمانية تفاوض بغداد بعيدا عن اربيل

2020/11/16 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني

هاوكار الجاف، الاثنين، أن الرئيس

المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي

سيزور العاصمة بغداد في الأيام المقبلة.

وقال الجاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين

إن “شيخ جنكي سيل

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