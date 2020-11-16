نائب يعلن اصابته بفايروس كورونا

2020/11/16 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، اليوم الاثنين، اصبته بفايروس كورونا.

وقال العبودي في تغريدة له على تويتر، “بحمد الله تعالى تم تشخيص اصابتي بفايروس كورونا، اشعر اني بخير ببركة دعاء الاحبة الاوفياء، لكنني استمحيكم عذرا في اضطراري للحجر المنزلي، سائلا الله لكم العافية والشفاء لكل مريض، لاتنسوني من الدعاء”.

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