صحفي امريكي : كيف يتم اعادة تدوير سوزان رايس ويديها ملطخة بالدماء ؟

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حذر الكاتب والصحفي الامريكي ديبون ديبار المقيم في نيويورك من اعادة تدوير سوزان رايس في ادارة بايدن ، معتبرا ان يديها ملطخة بالدماء في رواندا وليبيا وسوريا وغيرها من مناطق الشرق الاوسط.

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