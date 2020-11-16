خلال أيام.. الاعلان عن قرب توزيع مستحقات للفلاحين

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، موافقة مجلسي الوزراء والنواب على تخصيص مبلغ مقداره 2 ترليون دينا...

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