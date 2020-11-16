استشهاد مقاتل بالحشد واصابة اخر بصد تعرض لداعش في جرف النصر

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

احبط اللواء 45 بالحشد الشعبي تعرضا لارهابيي داعش شمالي محافظة بابل.



وتمكنت قوات اللواء من صد التعرض الداعشي على ناحية جرف النصر، حيث ارتقى احد مقاتلي اللواء شهيدا واصيب اخر بجروح خلال عملية احباط التعرض.هيئة الحشد الشعبي

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