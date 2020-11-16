لاعب منتخب نيجيريا السابق ينجو من محاولة اختطاف

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن لاعب وسط منتخب نيجيريا وأودينيزي الإيطالي السابق كريستيان أوبودو، اليوم الاثنين، أنه استطاع الهرب من خاطفيه في ولاية دلتا الغنية بالنفط في البلاد، بعدما تعرض للخطف من قبل عصابة وحبسه لساعات داخل صندوق سيارة.

وقال أوبودو: "لقد "دفعوا صديقتي إلى خارج السيارة"، موضحا أن:" مسلحا ثالثا قاد سيارة خلفهم وكنت أصلي وأحاول إجراء محادثة معهما وأسألهما ماذا فعلت، لكنهما صرخا بوجهي وقالا لي أن أصمت، وإنني إذا قمت بأي صوت فسوف أقتل".

وتابع: "لقد كان أمرًا مزعجًا حقًا أن يتم حبسك لمدة أربع ساعات في صندوق السيارة وفي هذه الحرارة، حتى أن الخاطفين قالوا لي كيف خسروا المال بعد أن راهنوا على منتخب نيجيريا في الشوط الثاني".

وواصل: "لم يؤذوني أو يخيفوني، لكنني بصراحة لا أستطيع أن أفهم لماذا يريد أي شخص مني أن أعبر هذا النوع من الأشياء مرة أخرى".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا ، والذي اعتزل كرة القدم في عام 2017 بعد مسيرة طويلة أغلبها في الدوري الإيطالي عبر أندية بيروجيا وفيورنتينا وتورينو وليتشي وأودينيزي.

وكان أوبودو قد اختطف في نفس المنطقة عام 2012، وتم إنقاذه بعد يوم واحد في مداهمة للشرطة، وكان خاطفوه قد طالبوا بفدية قدرها حوالي 188 ألف دولار.

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