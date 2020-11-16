الجبهة العراقية: ماضون بمشروع اصلاح المؤسسة التشريعية واقالة الحلبوسي

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكدت الجبهة العراقية، انها ماضية بمشروع اصلاح المؤسسة التشريعية واقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وذكر بيان للجبهة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لم يكن تشكيل الجبهة العراقية محض رغبة بإعلان تشكيل جديد ، إنما هي استجابة عميقة للشعور بالمسؤولية والحرص الشديد على دفع عملية الإصلاح للأمام وبخاصة ما يتعلق بالمؤسسة …

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