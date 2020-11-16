وزير الداخلية يوجه برفع مستوى الجاهزية لتسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجّه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الاثنين، جميع التشكيلات والمديريات، بضرورة رفع مستوى الجاهزية، حتى يتم تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن” تسلم الملف الأمني داخل المدن من قبل قوات وزارة الداخلية هو أمر طبيعي جدا، ومعمول به …

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