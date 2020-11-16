الاستخبارات العسكرية تعلن إحباط عملية “إرهابية” في مخمور

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إحباط عملية “إرهابية” كان يُخطط لتنفيذها في قضاء مخمور جنوب شرقي نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “معلومات غاية بالدقة أكدت سعي العصابات الإرهابية القيام بعملية انتقامية ضد مواطني قضاء مخمور والقطعات العسكرية المنتشرة فيه بواسطة دراجتين مفخختين وعدد من العبوات …

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