الحكيم يبحث مع القيادي الكردي شيخ جنكي حل الاشكاليات العالقة بين بغداد واربيل

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي الاشكاليات العالقة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان وحل الاشكاليات العالقة .وجدد الحكيم ببيان الموقف الرافض لكسر اي جهة سياسية .مؤكدا الموقف الداعم لحل الاشكاليات العالقة عبر الدستور والمصلحة العراقية والمنفعة لكل الشعب العراقي .وبشان الانتخابات المبكرة شدد الحكيم على اهمية الاستعداد لها والتنافس على اساس البرامج وتشكيل الكتلة العابرة القادرة على تحقيق معادلة النجاح./انتهى3

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