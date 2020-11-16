الخارجية العراقية تعزّي بوفاة المعلم

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، بوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم....

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