نفوق الأسماك بسبب فيروس..والزراعة العراقية توضح

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، الأسباب وراء نفوق الأسماك.

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