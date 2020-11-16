2020/11/16 | 20:26 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حدّدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، الأسباب وراء نفوق الأسماك.
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفوق الأسماك بسبب فيروس..والزراعة العراقية توضح
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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