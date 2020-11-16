وزير الخارجية العراقي يلتقي السفير الأميركي.. ماذا دار بينهما؟

2020/11/16 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، الاثنين، ثلاثة ملفات من بينها سبل تطبيقات مخرجات الحوار الاستراتيجي بين ال...

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