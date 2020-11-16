مصرع واصابة 9  اشخاص اغلبهم من اسرة واحدة بحادث” مروع” على طريق كركوك- بغداد

2020/11/16 | 20:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، مصرع واصابة 9 اشخاص اغلبهم من اسرة واحدة في حادث مروع على طريق كركوك- بغداد.

وقال مدير ناحية هبهب(20كم شمال غرب بعقوبة) حسن شلال في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 5 مدنيين بينهم امراتين لقوا حتفهم واصيب 4 اخريين اغلبهم من اسرة واحدة في حادث تصادم مركبتين على طريق كركوك- بغداد قرب منطقة القصيرين شرقي ناحية هبهب”.

واضاف شلال،ان” السرعة العالية هي من كانت وراء الحادث المفجع مؤكدا بان طريق كركوك- بغداد المار بديالى ربما هو الاعلى على مستوى البلاد في عدد الحوادث المميتة”.

ويعتبر طريق كركوك- بغداد من الطرق الخطيرة جدا ويطلق عليه طريق الموت نظرا لمعدلات الحوادث المميتة التي تسجل سنويا”.انتهى 25 ف

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