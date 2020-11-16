العزاوي يستقبل السفير البريطاني ويبحث معه آخر التطورات السياسية

2020/11/16 | 20:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، رشيد العزاوي، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، آخر التطورات السياسية”.وذكر بيان لمكتب العزاوي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” الأخير استقبل السفير البريطاني لدى العراق السيد ستيفن هيكي، وبحضور النائب السياسي عمار_يوسف حمود.وأضاف البيان أنه” تم بحث آخر تطورات الأوضاع …

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