شركة “سيتي جروب” تتوقع تراجع الدولار الأمريكي 20% في العام المقبل

2020/11/16 | 20:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقعت “سيتي جروب” تراجع الدولار الأمريكي بنحو 20 بالمائة خلال العام المقبل حال تعافي النمو الاقتصادي والتجارة العالمية بدعم لقاح كورونا.

وقال المحلل “كلفين تسي” لدى “سيتي جروب”,في مذكرة للعملاء نقلتها وكالة “بلومبرج”، اليوم الإثنين: “نعتقد أن توزيع لقاح كورونا على نطاق واسع سيحدد جميع مؤشرات السوق الهابطة، مما يسمح للدولار باتباع مسار مماثل لتلك الذي مر به من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما بدأت العملة في التراجع لعدة سنوات”.

وتعرض الدولار الأمريكي، الذي انخفض بأكثر من 11 بالمائة من ذروته في مارس/آذار الماضي، لضغوط إضافية اليوم بعد الأخبار الإيجابية بشأن لقاح كورونا من قبل شركة “موديرنا”.

وتتوقع “سيتي جروب” أنه بالإضافة إلى تأثير اللقاحات، سوف يتعرض الدولار للضغط حيث سيظل الاحتياطي الفيدرالي متشائمًا عندما يعود الاقتصاد العالمي إلى طبيعته، مع توقعات بأن ينمو اقتصاد باقي العالم بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة.

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