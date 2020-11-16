العبودي يعلن إصابته بكورونا

2020/11/16 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلن عضو مجلس النواب نعيم العبودي، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال العبودي في تغريدة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "‏بحمد الله تعالى تمّ تشخيص إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف، "أشعر أني بخير ببركة دعاء الأحبة الأوفياء، لكنني أستميحكم عذرا في اضطراري للحجر المنزليّ، سائلا الله لكم العافية، والشفاء لكل مريض، لا تنسوني من الدعاء".

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