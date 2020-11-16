2020/11/16 | 20:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس محمود: في حال فوزي بمنصب في انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة سأقدم استقالتي من رئاسة نادي الجامعة دون تردد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/16 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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