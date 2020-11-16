اتفاق لإقامة منشأة للبحرية الروسية في السودان

2020/11/16 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا لوزير دفاعه بتوقيع اتفاقية مع السودان لبناء منشأة لوجستية للبحرية الروسية، وفق ما أفادت به رويترز نقلا عن وكالة تاس، الاثنين.

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