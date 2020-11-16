فيديو: ملثم من القوات الأمنية يضرب أحد المعتصمين ويحطم هاتفه!

2020/11/16 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم "مُلثم"، الاثنين، على تحطيم هاتف احد المعتصمين من الخريجين في منطقة العلاوي بالعاصمة بغداد، كانوا يطالبون بتوفير وظائف وفرص عمل. واظهر مقطع مرئي حصل عليه "ناس" (16 تشرين الثاني 2020)، اقدام احد "المثلمين"، على ضرب احد المعتصمين وتحطيم هاتفه، خلال تصويره للقوات الامنية اثناء محاولتها فض الخريجين المعتصمين في منطقة العلاوي ببغداد، المطالبين بتوفير وظائف وفرص عمل.

وواصل خريجو الجامعات العراقية، الاثنين، اعتصامهم في منطقة العلاوي في العاصمة بغداد، مطالبين بتوفير وظائف وفرص عمل.

وذكر مراسل "ناس"، (16 تشرين الثاني 2020)، إن المعتصمين من خريجي الجامعات في منطقة العلاوي صعدوا من احتجاجاتهم عبر قطع الشارع الرابط بين العلاوي وشارع مدينة الزوراء.

وأضاف، أن قوات حفظ القانون انتشرت بشكل مكثف، مبيناً أن المعتصمين حملوا لافتات طالبوا من خلالها بتوفير فرص العمل في دوائر ومؤسسات الدولة.

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