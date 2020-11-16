2020/11/16 | 20:43 - المصدر: سفن سكاي

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تشرين الثاني 16 (رويترز) – أصيب أكثر من 54.22 مليون شخص بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم والوفيات 1315628 بحسب حصيلة رويترز.

انتشرت الاصابات في أكثر من 210 دولة ومنطقه منذ تحديد الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابات كورونا تتجاوز 54 مليونا في انحاء العالم 7 SKY TV.

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