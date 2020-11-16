تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للدراسة المهنية والخارجي

2020/11/16 | 20:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التربية، إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة المهنية يوم الأربعاء المقبل.

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