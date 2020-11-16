الحكيم يناقش مع شيخ جنكي العلاقة بين بغداد وحكومة الاقليم وحل الاشكاليات العالقة

2020/11/16 | 20:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني الاستاذ لاهور شيخ جنكي اليوم بمكتبه ببغداد الاثنين الموافق 16/ 11/ 2020 وتم مناقشة تطورات المشهد السياسي في العراق والعلاقة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان وحل الاشكاليات العالقة “.

وقال الحكيم في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، جددنا موقفنا الرافض لكسر اي جهة سياسية ، مؤكدا “موقفه الداعم لحل الاشكاليات العالقة عبر الدستور والمصلحة العراقية والمنفعة لكل الشعب العراقي .

واضاف ” وبما يتعلق بالانتخابات المبكرة اكدنا اهمية الاستعداد لها والتنافس على اساس البرامج وتشكيل الكتلة العابرة القادرة على تحقيق معادلة النجاح.

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