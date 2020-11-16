بالوثائق ..الموسوي يستفسر عن اسباب اعطاء موفقات مبدئية لبعض الكليات الطبية الاهلية وبدون ضوابط رصينة

2020/11/16 | 20:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي ، كتابا رسميا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اسباب اعطاء موفقات مبدئية لبعض الكليات الطبية الاهلية وبدون ضوابط رصينة وخارج احتياج البلد”.

وقال الموسوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” نقف مع مطالبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاكاديمين والباحثين واساتذة الجامعات بتعديل قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية الاخير بالتعاون مابين لجنة التعليم العالي النيابية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واساتذة الجامعات والنقابات المختصة للحفاظ على رصانة وجودة التعليم العالي في العراق”.

واكد الموسوي عن توجيه كتابا رسميا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول اسباب اعطاء موفقات مبدئية لبعض الكليات الطبية الاهلية وبدون ضوابط رصينة وخارج احتياج البلد علما ان اكثر الدول رصانة علميا لاتحتوي على هذا العدد من كليات الطب الاهلية ممايذكر ان انكلترا الدولة الاولى علميا في مجال الطب لاتحتوي على كلية طب بشري اهلية واحدة”.

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