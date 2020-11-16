قانون الانتخابات الجديد في العراق: تجميعُ الهوية الوطنية أم تشظيتُها...؟! - فارس كمال نظمي

2020/11/16 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_كمال_نظمي إن أي قانون يجري تشريعه – ومنه القانون الانتخابي- هو نتاج مباشر أو ضمني لفلسفة السلطة السياسية، ويعبّر بالضرورة –في محتواه النهائي- عن مصالح الطبقات والفئات المتسيدة اقتصادياً واجتماعياً.



ولكن تحت ضغط اللحظات الانتقالية يمكن للقانون – أي قانون- أن يعاد تشريعه لتُدمج في مخرجاته مصالحُ الجماعات الناهضة والمحتجة بنسبة معينة.



ويمكن أيضاً أن تنطوي إعادة التشريع هذه على تضليل وتمويه تمارسه قوى النظام ال ......





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