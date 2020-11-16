( أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً (83) مريم ) - أحمد صبحى منصور

2020/11/16 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : هذه أسئلة حول قوله جل وعلا : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً (83) مريم ).



يقول السائل : ( لا أفهم آية 83 من سورة مريم : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً (83) مريم )، ما معنى الرؤية في ( ألم تر ) فكيف يرى النبى ارسال الشياطين على الكافرين ، والقرآن يقول عن ابليس : ( إِنَّهُ يَرَاكُ ......





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