تاملات في خطب المرجعية قبل سنة

2020/11/16 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

في مثل هذه الايام من السنة الماضية كان

الشارع العراقي خليط بين مظاهرات شرعية

واختراقات ارهابية وقد واكبت المرجعية

هذه المظاهرات بشكل دقيق وجهدت نفسها

لكي تشحذ همم المتظاهريين السلميين

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