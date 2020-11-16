العميد حاجي زادة: الانتقام للشهيد سليماني أمر مؤكد ومحسوم

2020/11/16 | 20:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة ان الانتقام من عملية الاغتيال الامريكية للشهيد سليماني أمر مؤكد ومح...

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